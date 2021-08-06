В Китае два случая высокопатогенного птичьего гриппа

В провинциях Гуанси и Сычуань в Китае у двух женщин 61 и 65 лет диагностировали птичий грипп высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом сообщает Stheadline в пятницу, 6 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, заболела 61-летняя женщина из провинции Гуанси. Симптомы гриппа у нее возникли после того, как она побывала на рынке живой птицы. Спустя три дня ее госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивают как стабильное.

Также инфекцию обнаружили у 65-летней женщины из провинции Сычуань. Перед болезнью она контактировала с больными домашними птицами. В день обнаружения симптомов женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

Отметим, что с 2014 года в Китае зафиксировали в общей сложности 37 случаев заражения людей птичьим гриппом H5N6.

Напомним, что в июне в Китае был зафиксирован случай заражения новым штаммом птичьего гриппа. Медицинское наблюдение за близкими людьми пациента не выявило других случаев.