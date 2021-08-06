https://news.day.az/world/1367975.html На Польшу обрушилась непогода - ФОТО
На Польшу обрушилась непогода - ФОТО
В Польше в результате сильных продолжительных ливней подтоплены многие населенные пункты и дороги. Некоторые реки вышли из берегов. Очевидцы утверждают, что видели смерчи, пишет Polsat News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, более 700 зданий, подземных гаражей, 100 участков дорог, дворов и улиц затопило в Малопольском воеводстве.
В Жешуве и окрестностях Билгорая образовались смерчи.
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