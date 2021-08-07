В США лесной пожар полностью уничтожил город

В США масштабные лесные пожары в Калифорнии уничтожили город Гринвилл. Об этом сообщает AP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что трехнедельный лесной пожар охватил горный городок в Северной Калифорнии, уничтожив большую часть его исторического центра и жилые кварталы.

"Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические здания, семейные дома, малые предприятия и детские школы полностью потеряны", - сообщил начальник управления округа Плумас Кевин Госс.

По данным Калифорнийского департамента лесной и противопожарной защиты, данный пожар стал шестым по величине пожаром в истории штата.