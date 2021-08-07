https://news.day.az/world/1367976.html В США лесной пожар полностью уничтожил город - ФОТО
В США лесной пожар полностью уничтожил город - ФОТО
В США масштабные лесные пожары в Калифорнии уничтожили город Гринвилл. Об этом сообщает AP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что трехнедельный лесной пожар охватил горный городок в Северной Калифорнии, уничтожив большую часть его исторического центра и жилые кварталы.
"Огонь сжег весь наш центр. Наши исторические здания, семейные дома, малые предприятия и детские школы полностью потеряны", - сообщил начальник управления округа Плумас Кевин Госс.
По данным Калифорнийского департамента лесной и противопожарной защиты, данный пожар стал шестым по величине пожаром в истории штата.
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