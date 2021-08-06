В Турции арестованы шесть подозреваемых в поджогах лесов

В двух районах юго-западной провинции Мугла в Турции арестовали шесть подозреваемых по обвинению в поджогах. Об этом сообщает Hurriyet в пятницу, 6 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как установили правоохранители, 2 августа четыре человека начали пожар в регионе Милас коктейлем Молотова, а затем попытались скрыться. Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир. Остальных задержали в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители. Теперь трое из четырех подозреваемых арестованы судом.

Также 3 августа трех человек арестовали после допроса по обвинению в том, что они устроили лесной пожар в районе Мумджулар района Бодрум.

"Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", - заявили турецкие силовики.