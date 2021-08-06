Лоукостер Wizz Air объявил о дополнительном наборе 4,6 тыс. пилотов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air на фоне постепенного выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объявила о дополнительном наборе 4,6 тыс. пилотов к 2030 году. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в пятницу на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время курсы по подготовке командиров воздушных судов в Wizz Air уже прошли более 150 человек. В авиакомпании рассчитывают, что эта мера позволит этим летом практически полностью восстановить объем перевозок до докризисного уровня 2019 года. Вместе с тем, как уточняется в сообщении, к концу текущего года Wizz Air планирует нанять еще 300 новых пилотов.

Кроме того, в авиакомпании подчеркнули, что в ближайшее время Wizz Air намерена более чем втрое увеличить свой парк самолетов. Ожидается, что в течение 10 лет авиаперевозчик приобретет 500 самолетов Airbus, что создаст дополнительные рабочие места для пилотов. Помимо активного набора командиров воздушных судов в рамках плана по восстановлению позиций на рынке авиаперевозок Wizz Air продолжает принимать на работу и бортпроводников.

"Мы рады нанимать на работу тысячи новых пилотов в такой важный для Wizz Air период, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие в Европе и за ее пределами. Будь то опытный командир воздушного судна с 20-летним стажем или начинающий пилот без предыдущего летного опыта, мы стремимся обеспечить нашим сотрудникам устойчивый карьерный рост и возможности для быстрого развития", - отметил операционный директор Wizz Air Хайко Холм.