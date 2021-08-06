Таиланд обновил антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Тайские медики за сутки зарегистрировали 191 смертельный случай в результате заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем за все время пандемии. Об этом сообщила в пятницу газета Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в стране с начала эпидемии из-за ковида умерли 5 854 человека.

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Таиланде составило 21 379. В Минздраве отмечают, что в королевстве третий день подряд фиксируется суточное число заболеваний на уровне 20 тыс.

Общее число заражений коронавирусом в Таиланде превысило 714 тыс. В настоящий момент 212 тыс. жителей страны проходят лечение, из них около 5 тыс. находятся в критическом состоянии.

Из-за ситуации с COVID-19 власти Таиланда 1 августа приняли решение продлить действие локдауна до середины месяца. Число провинций, входящих в "темно-красную зону" (зону с повышенной опасностью заражения COVID-19) было увеличено с 13 до 39.

К настоящему времени тайские медики сделали около 19 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинировано порядка 6% населения страны (около 70 млн).