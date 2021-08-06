В Украине разрешат расплачиваться криптовалютой

Законопроект "О виртуальных активах", принятый Верховной Радой Украины в первом чтении в декабре 2020 года, позволит легально расплачиваться криптовалютой. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью изданию "Минфин", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потратить криптовалюту можно будет только при оплате картой - в этом случае произойдет моментальная конвертация валют. Замминистра напомнил, что по такому же принципу в Украине находится в обращении доллар. По закону американской валютой нельзя рассчитываться, но можно оплачивать покупки по эквайрингу.

Сейчас магазины предоставляют возможность расчета криптовалютами с целью привлечения внимания клиентов, но вскоре это будет выгодно для них, поскольку комиссия по эквайрингу снизится и не превысит одного процента, считает Борняков. Это произойдет за счет увеличения объемов операций.

Чиновник также рассказал, что Национальный банк Украины (НБУ) работает над внедрением местной цифровой валюты e-гривны. Она упростит денежные переводы и позволит лучше контролировать траты государства. Отследить путь бумажной гривны практически невозможно, зато на блокчейне отобразится вся информация о e-гривне.