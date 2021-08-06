Китаист рассказал о последствиях взлома США базы данных уханьской лаборатории

Взлом спецслужбами США базы данных уханьской лаборатории приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, передает Day.Az.

Ломанов подчеркнул, что Китай никогда не признает, что эти данные действительно из Уханьского института лаборатории, ровно как США никогда не признают, что получили их посредством взлома. Однако если сообщения американских СМИ верны и разведка США действительно совершила "масштабную киберкражу" из лаборатории Уханя, то это обернется плачевными последствиями для китайско-американского диалога в сфере кибербезопасности.

"В таком случае все рассуждения американцев о неких злодейских китайских хакерах становятся детским лепетом. Потому осуществление кражи данных из достаточно защищенной китайской лаборатории продемонстрирует, что американские хакерские способности тоже достаточно высоки", - отметил эксперт-китаист.

Кроме того, этот инцидент явно приведет к ухудшению отношений между Китаем и Западом в целом, добавил Ломанов. По его словам, западным странам будет выгодно принять на веру утверждения США о виновности Китая в пандемии. Это будет отвечать их военно-политическим обязательствам по отношению к США. "Это будет очень выгодно в том числе с точки зрения внутриполитической повестки дня, убеждения избирателей, что вина западных правительств, которые не в состоянии до сих пор победить пандемию, невелика", - добавил эксперт.