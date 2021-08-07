В ООН предупредили об удвоении числа мигрантов из Афганистана по итогам года

Количество мигрантов из Афганистана по итогам 2021 года может увеличиться вдвое из-за опасений, что движение "Талибан" захватит власть в стране. Об этом заявила в пятницу глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Дебора Лайонс на заседании Совета Безопасности ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что количество эмигрантов, как тех, кто действует в соответствии с законодательством, так и нелегальных, удвоится по итогам этого года, - сказала она. - Этот исход - логический ответ или на опасность большого конфликта, или на перспективы жить под господством "Талибана".

Лайонс добавила, что среди жителей Афганистана распространяются пораженческие настроения: родители говорят, что сожалеют о том, что их дочери получили образование, а сами, по их словам, думают не о перспективах на будущее, а о том, как им выжить. "Эти страхи способствуют тому, что все больше людей уезжает из Афганистана", - добавила она.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.