В США задумали ужесточить требования по обязательной вакцинации

В США власти на местах задумали ужесточить требования, которые предъявляются к различным учреждениям и предприятиям относительно вакцинации сотрудников. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, власти американских штатов начали "переходить от пряника к кнуту", надеясь обеспечить рост числа граждан, которые получили прививку от COVID-19, на фоне увеличения числа случаев заражения. Подобная политика связана в первую очередь с тем, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками, стимулируя их вводить обязательную вакцинацию.

При этом всего несколько дней назад американский лидер предлагал использовать более мягкие методы стимулирования. В частности, они призывал правительства штатов и местные органы власти выплачивать по 100 долларов каждому новому вакцинированному.

Сами власти американских городов и штатов ранее также предпочитали поощрять привитых. Так, для вакцинированных проводились различные акции (например, им выдавали бесплатное пиво) и многомиллионные лотереи. Теперь же многие сделали ставку в первую очередь на наказание тех, кто отказался прививаться.

В частности, на Гавайях губернатор Дэвид Айдж 5 августа обязал всех работающих в штате американцев предоставлять данные о прохождении вакцинации или еженедельно делать тесты на коронавирус. Те, кто не станет соблюдать новые правила, могут быть уволены. Аналогичные требования ввел губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи, они коснулись госслужащих, работников и гостей отелей, а также сотрудников медучреждений. Нарушителям грозят штрафы в размере до 5 тысяч долларов или лишение свободы сроком до шести месяцев.

Похожие правила с сентября начнут действовать в Вирджинии и Мэриленде. В первом штате все госслужащие должны будут предъявить сертификат о вакцинации или еженедельно предъявлять отрицательные тесты, во втором ограничения коснутся тех, кто работает в местах скопления людей, например, в больницах и тюрьмах. При этом подобные меры местных властей уже вызвали недовольство среди граждан.

Как пишет The Washington Post, ранее решения об обязательной вакцинации ряда категорий граждан были приняты в нескольких странах, например, в Индонезии, Великобритании, Ливане и Греции.