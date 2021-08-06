Популярные пляжи США залило нефтью

Из перевернутого грузового судна у побережья штата Джорджия в США произошла большая утечка нефти. Несколько популярных пляжей страны залило топливом после того, как корабль распилили на восемь частей в ходе спасательной операции, сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Южнокорейский танкер выбросило на берег Джорджии в сентябре 2019 года. Судно Golden Ray, перевозившее нефть и 4200 автомобилей, село на мель и перевернулось возле порта города Саванна. Чтобы разобрать обломки, спасатели разрезали их на восемь частей и начали убирать одну за другой. Но когда оперативные бригады попытались сдвинуть с места шестую часть в конце июля, на туристические пляжи Джорджии вытекла сырая нефть. Пострадали в том числе берега островов Сент-Саймонс и Джекил.

Около 70 специалистов занялись устранением последствий разлива нефти. Вблизи обломков почернели четыре километра песка и травы. Топливо разлилось к югу от пляжного курорта на острове Сент-Саймонс, испачкало скалистый берег возле маяка, местной достопримечательности и часть поля для гольфа.

В основном экипажу удалось удержать разлив нефти в водах вокруг перевернутого судна, но часть ее все же преодолела защитный барьер из спасательных лодок и достигла пляжа. С тех пор бригады работают над удалением с пляжа пропитанного жидкостью песка. Общественное объединение "Хранитель реки Альтамаха" призвало местные власти произвести официальную оценку, чтобы определить степень ущерба от аварии.

В середине июля разлив нефти с одного из предприятий произошел в немецком городе Хюкесваген. Власти предполагают, что экологическое бедствие настигло страну в результате подтопления и мощных селевых потоков.