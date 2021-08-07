В Афганистане талибы убили главу информцентра правительства

В Афганистане убит глава информационного центра правительства и бывший заместитель пресс-секретаря президента Давакхан Минапал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что он был застрелен. Нападение произошло в Кабуле возле здания посольства России.

Ответственность за него взяла на себя группировка "Талибан"

Убийство произошло через несколько дней после того, как боевики атаковали дом министра обороны а афганской столице.