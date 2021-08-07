https://news.day.az/world/1368039.html В Афганистане талибы убили главу информцентра правительства - ВИДЕО
В Афганистане талибы убили главу информцентра правительства - ВИДЕО
В Афганистане убит глава информационного центра правительства и бывший заместитель пресс-секретаря президента Давакхан Минапал.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что он был застрелен. Нападение произошло в Кабуле возле здания посольства России.
Ответственность за него взяла на себя группировка "Талибан"
Убийство произошло через несколько дней после того, как боевики атаковали дом министра обороны а афганской столице.
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