Мужчина, напавший на пассажиров поезда в Токио, объяснил свои мотивы. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объясняя свои мотивы, 36-летний безработный мужчина заявил, что когда он "видел счастливую женщину, хотел ее убить". При этом, по его словам, ему было все равно, кто станет его жертвой. Поезд в качестве места преступления он выбрал, так как там "некуда сбежать". "Я рассчитывал, что так смогу убить много людей", - рассказал он.

О нападении стало известно 6 августа. По данным полиции, в результате были ранены 10 человек. Одной из пострадавших стала студентка, получившая 7 ножевых ранений. Ее состояние оценивается как тяжелое, жизни остальных ничто не угрожает. Через полтора часа после произошедшего нападавший пришел в круглосуточный магазин в 5 километрах от места преступления. Там он признался, что является "преступником из сегодняшних новостей" и устал скрываться. После этого полиция его арестовала.