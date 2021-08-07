Главу МИД Швеции уличили в раскрытии гостайны российским пранкерам

Главу МИД Швеции Анн Линде уличили в раскрытии гостайны во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает издание Ttela, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил обозреватель газеты Руне Ланестранд, в ходе разговора Линде рассказала россиянам подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами. Кроме того, министр открыто сказала о том, что деньги шведских налогоплательщиков "по-тихому" переводятся российской оппозиции через третью страну.

"У нас не может быть такого глупого министра иностранных дел, который позволяет так легко обмануть себя и в обычном телефонном разговоре раскрывает государственные тайны, которые в других обстоятельствах засекречены", - написал Ланестранд. Он подчеркнул, что при этом местные политики "почти ежедневно пугают шведов попытками России повлиять на развитие Швеции", и назвал такую ситуацию лицемерием.