ВВС Великобритании заявили о перехвате двух российских Ту-142

ВВС Великобритании заявили, что британские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 около воздушного пространства страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно заявлению британских военных, с авиабазы в шотландском городе Лоссимут (Lossiemouth) были подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами истребители Typhoon. О нарушении границ не сообщается.