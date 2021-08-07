https://news.day.az/world/1368054.html ВВС Великобритании заявили о перехвате двух российских Ту-142
ВВС Великобритании заявили о перехвате двух российских Ту-142
ВВС Великобритании заявили, что британские истребители перехватили два российских противолодочных самолета Ту-142 около воздушного пространства страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно заявлению британских военных, с авиабазы в шотландском городе Лоссимут (Lossiemouth) были подняты в воздух на перехват и наблюдение за российскими самолетами истребители Typhoon. О нарушении границ не сообщается.
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