106-летняя женщина вылечилась после заражения «дельта»-штаммом COVID-19

В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась после заражения "дельта"-штаммом коронавируса, передает телеканал ARY News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, Хасин Биби лечилась в одной из больниц города Карачи и после выздоровления была выписана из отделения для пациентов с COVID-19. Выздоровление пакистанки отпраздновали родственники и персонал клиники, разрезав по данному поводу торт.

Ученые во всем мире говорят об опасности "индийского штамма" SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация "индийского штамма" - "дельта плюс".