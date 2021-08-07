В США половину населения привили от коронавируса

В США половина граждан полностью вакцинирована от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил директор отдела данных по COVID-19 Белого дома Сайрус Шахпар в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это означает, что более 165 млн человек получили две дозы Moderna или Pfizer или одноразовую вакцину Johnson & Johnson", - отметил Шахпар.

Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы - 50%, или 165 918 256.

По последним данным CDC, за сутки в стране выявили 120 173 новых случая заражения коронавирусом, умерли 700 человек. Всего с начала пандемии зарегистрирован 35 530 951 случай заболевания COVID-19, скончались 613 658 человек.

Наиболее низкие показатели вакцинации от COVID-19 во Флориде, Техасе, Миссури, Арканзасе, Луизиане, Алабаме и Миссисипи. Именно на эти штаты приходится половина новых случаев заражения и госпитализаций в стране за последнюю неделю.