Афганские военные ликвидировали теневого губернатора талибов

Заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил о гибели теневого губернатора движения "Талибан" в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз вместе с 11 террористами в боях с правительственными войсками, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Талибы после того, как практически без боя накануне вошли в город Зарандж, центр провинции Нимруз на юго-западе страны, минувшей ночью осуществили массированное наступление на города Файзабад, центр провинции Бадахшан и Талукан, центр провинции Тахар, на северо-востоке страны.

"Нападения талибов на город Файзабад, центр провинции Бадахшан, и город Талукан, столицу провинции Тахар, минувшей ночью были отражены афганской национальной армией и силами общественного восстания. Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов", - добавил Аман.

Он также сообщил, что минувшей ночью ВВС Афганистана нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж центра провинции Нимруз, в результате чего ликвидирован теневой губернатор талибов для провинции Нимруз Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.