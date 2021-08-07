Пожары продолжаются в 13 местах 5 провинций Турции

В Турции за последние 10 дней были взяты под контроль 209 пожаров в 47 провинциях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что борьба с пожарами продолжается в 8 местах в Мугле (по два пожара в каждом из районов Мармарис и Милас, по очагу в Каваклыдере, Иланлы, Сеидкемер и Ятаган), в 2 местах в Айдыне (Караджасу, Боздоган), в Испарте (Сютчулер), в Карабюрке (Меркез) и в Бурдуре, в общей сложности в 13 местах.