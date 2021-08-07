В России выявили за сутки 22 320 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 320, до 6 424 884. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%. В частности, за сутки было выявлено 1 904 случая в Санкт-Петербурге, 1 455 - в Московской области, 551 - в Нижегородской области, 520 - в Свердловской области, 476 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 520 952 человека.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 485, до 5 739 838. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся. В частности, число выздоровевших в Москве возросло на 3 576, в Санкт-Петербурге - на 2 026, в Подмосковье - на 1 511, в Пермском крае - на 501, в Красноярском - на 499, в Нижегородской области - на 489.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 793 против 792 днем ранее, до 164 094. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,55%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 53 летальных случая в Санкт-Петербурге, 33 - в Краснодарском крае, 31 - в Иркутской области, 30 - в Пермском крае, по 28 - в Московской и Ростовской областях.