https://news.day.az/world/1368149.html В Италии задержали главу неаполитанской мафии
В Италии задержали главу неаполитанской мафии
Итальянские карабинеры задержали в аэропорту Рима предполагаемую главу клана неополитанской мафии "Каморра" Чампино Марию Личчарди. Об этом сообщает издание La Reppublica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что женщина планировала улететь в Испанию. На родине Личчарди приписывают серию вымогательств, мошенничество и другие преступления.
В прошлом задержанная уже была судима: в декабре 2009 года она была освобождена из тюрьмы после 8 лет лишения свободы.
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