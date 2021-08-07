В Италии задержали главу неаполитанской мафии

Итальянские карабинеры задержали в аэропорту Рима предполагаемую главу клана неополитанской мафии "Каморра" Чампино Марию Личчарди. Об этом сообщает издание La Reppublica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что женщина планировала улететь в Испанию. На родине Личчарди приписывают серию вымогательств, мошенничество и другие преступления.

В прошлом задержанная уже была судима: в декабре 2009 года она была освобождена из тюрьмы после 8 лет лишения свободы.