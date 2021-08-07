Американская компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. Соответствующие снимки доступны в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В длину двухступенчатая Starship, включающая Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship) достигает почти 120 метров.

Сборка ракеты проводилась на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика (Техас).

В настоящее время Ship 20 снят с Booster 4. В SpaceX планируют провести отдельные испытания данных ступеней, после чего - совместные. В компании не исключают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет, что потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США.