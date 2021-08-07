В Китае наказали допустивших новую вспышку коронавируса чиновников

В туристическом городе Чжанцзяцзе провинции Хунань в Центральном Китае были наказаны 20 чиновников за неэффективную борьбу с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает китайское издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает Global Times, со своего поста был снят глава управления здравоохранения района Юндин Сюй Сюнхуи. Сюй не смог организовать профилактические мероприятия и своевременно не изолировал зараженных COVID-19 пациентов.

Кроме того, лишился должности директор отделения неотложной помощи Народной больницы Чжанцзяцзе Дэн Хуабинь. В его отделении скопилась очередь из людей, желающих сделать тест на наличие коронавируса, что грозит перекрестным заражением.

Власти Чжанцзяцзе запретили жителям города и туристам покидать населенный пункт и призвали их к сотрудничеству в борьбе с распространением SARS-CoV-2.

Последняя вспышка коронавируса в Китае началась 20 июля 2021 года: первый подтвержденный случай заражения был зафиксирован в международном аэропорту Нанкина в провинции Цзянсу.