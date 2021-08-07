Мэр Антальи госпитализирован

Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек госпитализирован в одну из местных больниц, сообщила в субботу газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание в настоящее время не указывает причины госпитализации градоначальника.

Между тем 17 августа прошлого года Бёджека положили в больницу из-за заражения коронавирусом. Он долгое время находился в палате интенсивной терапии, из которой врачи его перевели лишь в ноябре 2020 года.