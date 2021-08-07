https://news.day.az/world/1368203.html Мэр Антальи госпитализирован
Мэр Антальи госпитализирован
Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек госпитализирован в одну из местных больниц, сообщила в субботу газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Издание в настоящее время не указывает причины госпитализации градоначальника.
Между тем 17 августа прошлого года Бёджека положили в больницу из-за заражения коронавирусом. Он долгое время находился в палате интенсивной терапии, из которой врачи его перевели лишь в ноябре 2020 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре