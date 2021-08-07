https://news.day.az/world/1368205.html В Иране за сутки от коронавируса скончались более 380 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 380 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 387 человек.
Об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в субботу Day.Az.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 93 473.
За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 26 439 человек. Общее число заражений достигло 4 119 110.
До сегодняшнего дня в Иране были проведены 26,3 миллиона тестов на выявление коронавируса.
Всего в Иране применены 15,1 миллиона доз вакцины от коронавируса.
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