В Иране за сутки от коронавируса скончались более 380 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 387 человек.

Об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает в субботу Day.Az.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в Иране возросло до 93 473.

За последние 24 часа в стране коронавирусом заразились 26 439 человек. Общее число заражений достигло 4 119 110.

До сегодняшнего дня в Иране были проведены 26,3 миллиона тестов на выявление коронавируса.

Всего в Иране применены 15,1 миллиона доз вакцины от коронавируса.