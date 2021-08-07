Неизвестный открыл стрельбу на востоке Франции по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским в субботу во французском городе Сент-Этьен, расположенном на востоке страны, и был тяжело ранен ответным огнем.

Об этом сообщила региональная радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, полиция получила сигнал о том, что два человека в районе сквера Виолетт намерены совершить тяжкое уголовное преступление. Наряд полиции прибыл на место и обнаружил этих людей, сидящих в машине. Одного из них удалось задержать. Второй попытался скрыться.

Полицейским удалось догнать его в одном из ближайших дворов. Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка, но тем удалось ранить его в живот и ногу. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. По факту происшествия проводится расследование.