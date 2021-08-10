Прививки от коронавируса в США сделала половина населения

Прививки от коронавирусной инфекции в США сделала половина населения, об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, с 30 июля по 6 августа по сравнению с предыдущей неделей количество американцев, которые получили первую дозу вакцины, увеличилось на 11 процентов. "50 процентов американцев всех возрастов в настоящее время полностью вакцинированы. Продолжайте в том же духе!" - подчеркнул он.

В США власти на местах задумали ужесточить требования, которые предъявляются к различным учреждениям и предприятиям относительно вакцинации сотрудников.

Администрация президента США Джо Байдена в настоящее время изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками, стимулируя их вводить обязательную вакцинацию. При этом всего несколько дней назад американский лидер предлагал использовать более мягкие методы стимулирования. В частности, он призывал правительства штатов и местные органы власти выплачивать по 100 долларов каждому новому вакцинированному.