В России из-за нехватки кислорода в больнице погибли девять человек

Девять человек с коронавирусом погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", - сказали в пресс-службе Минздрава региона.

Инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи. "Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде", - добавили в ведомстве.

Как сообщил журналистам врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал порыв трубы под землей.