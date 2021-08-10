https://news.day.az/world/1368618.html Биткойн поднялся выше $46 тыс.
Биткойн поднялся выше $46 тыс.
Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник рос на 6,05%, достигая отметки в $46 тыс., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $46 тыс. в мае 2021 года.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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