https://news.day.az/world/1368621.html В разных районах Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров
В разных районах Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров
Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов - 586 пожаров вспыхнули в течение нескольких дней в разных районах Греции.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации.
Он поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с природными пожарами в Греции. "Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на местах", - сказал премьер.
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