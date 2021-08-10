Ситуация в Афганистане ухудшается

Министерство обороны США считает, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство, боевики радикального движения Талибан наращивают темпы наступления.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ясно, что ситуация в сфере безопасности ухудшается. Лишь за последние 72 часа примерно в пяти провинциях административные центры были захвачены Талибаном. Это вызывает глубокую озабоченность", - сказал он. Кирби констатировал, что талибы "ускорили наступление".

Пресс-секретарь военного ведомства заверил, что Вашингтон намерен продолжить помогать Кабулу. "Когда это будет иметь смысл, мы будем оказывать им поддержку путем нанесения авиаударов", - добавил Кирби.