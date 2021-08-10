Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 203 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 203 млн., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 203 821 974 случая заражения коронавирусом и 4 313 195 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 419 271, летальных исходов - на 6 278.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 36 566 943. Далее следуют Индия (31 995 395), Бразилия (20 165 672), Россия (6 469 910), Франция (6 310 933), Великобритания (6 094 243), Турция (5 942 271), Аргентина (5 018 895), Колумбия (4 838 984), Испания (4 627 770), Италия (4 400 617) и Иран (4 199 537).