Нефть вновь подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость сентябрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,48% и составила $69,37 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в сентябре повысилась на 0,75% и составила $66,98.