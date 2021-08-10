https://news.day.az/world/1368636.html Нефть вновь подорожала
Нефть вновь подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость сентябрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,48% и составила $69,37 за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в сентябре повысилась на 0,75% и составила $66,98.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре