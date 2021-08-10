https://news.day.az/world/1368684.html Испанская полиция "обезвреживает" преступника с ножом пластиковым ограждением - ВИДЕО
Испанская полиция "обезвреживает" преступника с ножом пластиковым ограждением - ВИДЕО
В Сети появились кадры, демонстрирующие "настоящий профессионализм" испанских полицейских.
Офицеры полиции видят преступника с ножом, и пока одни отвлекают его внимание, остальные сотрудники не придумали ничего лучше, чем отключить нарушителя с помощью пластикового ограждения.
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