Испанская полиция "обезвреживает" преступника с ножом пластиковым ограждением

В Сети появились кадры, демонстрирующие "настоящий профессионализм" испанских полицейских.

Офицеры полиции видят преступника с ножом, и пока одни отвлекают его внимание, остальные сотрудники не придумали ничего лучше, чем отключить нарушителя с помощью пластикового ограждения.