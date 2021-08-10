https://news.day.az/world/1368685.html Антипрививочники устроили беспорядки в Лондоне - ВИДЕО
Антипрививочники устроили беспорядки в Лондоне - ВИДЕО
В Лондоне противники вакцинации устроили акцию неповиновения.
Массовые беспорядки происходят перед офисом телекорпорации ВВС - протестующие выступают против вакцинации и ковид-паспортов.
Отметим, что динамика заражений коронавирусом в Великобритании резко ухудшилась в последние недели.
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