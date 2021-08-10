Антипрививочники устроили беспорядки в Лондоне

В Лондоне противники вакцинации устроили акцию неповиновения.

Массовые беспорядки происходят перед офисом телекорпорации ВВС - протестующие выступают против вакцинации и ковид-паспортов.

Отметим, что динамика заражений коронавирусом в Великобритании резко ухудшилась в последние недели. 