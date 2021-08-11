Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным издания, сейчас его состояние составляет 129,6 миллиарда долларов. Четвертую позицию теперь занимает создатель Facebook Марк Цукерберг (130,3 миллиарда долларов).

В мае Билл и Мелинда Гейтс объявили о решении разойтись. В августе СМИ сообщили, что они согласились подписать "договор о расторжении брака".

Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий - прошлый "рекорд" установили основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос со своей бывшей женой Маккензи.

Как следует из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), компания Cascade Investment, управляющая инвестициями Гейтса, перевела Мелинде акции компаний на общую сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, экс-супруга миллиардера ранее уже получила от Cascade Investment акций более чем на три миллиарда долларов.

По оценке агентства Bloomberg, ее состояние увеличилось по крайней мере на 5,7 миллиарда долларов. При этом отмечается, что она могла получить и другие активы.

Американскую компанию Microsoft в 1975 году основали Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft - разработчик операционной системы Windows.