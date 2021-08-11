США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад отправился в Доху, чтобы провести переговоры по ситуации в Афганистане и призвать талибов прекратить наступление.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в релизе на сайте госдепартамента.

"В ходе ряда запланированных раундов заседаний в течение трех дней представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня, а также на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой", - говорится в релизе.

Халилзад также будет настаивать на том, чтобы радикальное движение "Талибан" прекратило наступление.