https://news.day.az/world/1368710.html В Турции перевернулся автобус - более 30 пострадавших
В Турции перевернулся автобус - более 30 пострадавших
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, автобус, следовавший из Агры в Измир в провинции Ушак, потерял управление на шоссе Ушак-Анкара и перевернулся. 33 человека получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших доставили в больницу.
Отметим, это уже четвертая крупная дорожно-транспортная авария в Турции за последнюю неделю. В предыдущих авариях 6 человек погибли в Манисе, 15 в Балыкесире и 8 в Измире.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре