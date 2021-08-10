В Турции перевернулся автобус

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, автобус, следовавший из Агры в Измир в провинции Ушак, потерял управление на шоссе Ушак-Анкара и перевернулся. 33 человека получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в больницу.

Отметим, это уже четвертая крупная дорожно-транспортная авария в Турции за последнюю неделю. В предыдущих авариях 6 человек погибли в Манисе, 15 в Балыкесире и 8 в Измире.