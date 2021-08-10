https://news.day.az/world/1368713.html В Московском зоопарке родился редкий теленок - ВИДЕО
В Московском зоопарке родился редкий теленок - ВИДЕО
В Московском зоопарке пополнение: впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка. Весит новорожденная самочка 21 килограмм, пишет "КП".
Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида, включая теленка.
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