В Московском зоопарке родился редкий теленок

В Московском зоопарке пополнение: впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка. Весит новорожденная самочка 21 килограмм, пишет "КП".

Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида, включая теленка.