В России число умерших от COVID-19 превысило 166 тыс. человек

В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 21 378 человек.

Как сообщает Day.Az, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 491 288 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 792 человека. Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 166 442 человек.