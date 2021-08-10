https://news.day.az/world/1368723.html В России число умерших от COVID-19 превысило 166 тыс. человек
В России число умерших от COVID-19 превысило 166 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 21 378 человек.
Как сообщает Day.Az, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 491 288 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 792 человека. Общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 166 442 человек.
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