В США испытали систему ПВО PAC-3

Систему противовоздушной обороны Patriot PAC-3 успешно испытали в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает компания-разработчик Lockheed Martin.

Как говорится в сообщении на сайте компании, в ходе летных испытаний на ракетном полигоне была продемонстрирована модернизация перехватчика одной из разновидностей PAC-3 и подтверждена надежность другой - обе системы успешно перехватили баллистические ракеты. В сообщении говорится, что для системы противовоздушной обороны PAC-3 была проведена модернизация программного и аппаратного обеспечения ракет и пусковых установок.

Дополнительные испытания ожидаются в конце года, сообщает компания.