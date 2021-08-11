Беременная впала в кому из-за COVID и родила, не приходя в сознание

Беременная жительница США Кэссиди Хэйзлтон, не успевшая привиться от коронавируса, заболела COVID и буквально спустя несколько дней впала в кому. Однако несмотря на крайне тяжелое состояние женщины, ей удалось родить малыша - пусть и раньше времени.

Как сообщает сама американка, врачи следили за ее состоянием крайне пристально и не допускали преждевременных родов, однако состояние пациентки ухудшалось - ребенок забирал у нее много сил. Было принято решение начинать роды, передает Day.Az.

"Они сохраняли ребенка столько, сколько могли, но мне не становилось лучше, и для того, чтобы мне выжить и чтобы выжил он, они должны были вытащить его", - цитирует слова женщины портал New York Post.

Женщина отмечает, что ей невероятно повезло выжить, и благодарит всех, кто сражался за ее жизнь и здоровье ее малыша.

Пока что ребенка держат в отделении интенсивной терапии и планируют выписывать не ранее запланированной даты родов - 20 августа.