В Китае зафиксировали случай заболевания сибирской язвой

В Китае зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой. Особо опасную инфекцию выявил Пекинский центр по контролю и предотвращению заболеваний.

У жителя северо-восточной провинции Хэбэй была обнаружена легочная форма заболевания, сообщает Day.Az со ссылкой на Global Times.

Мужчину госпитализировали, он находится на изоляции под наблюдением специалистов.

Ранее заболевший контактировал с крупным рогатым скотом, вероятно, одно из животных было переносчиком заболевания.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пять человек из села Какамахи были доставлены в больницу с подозрением на заражение сибирской язвой.

По предварительным данным, заражение могло произойти при убое и разделывании мяса крупного рогатого скота, сейчас проводится эпидрасследование.