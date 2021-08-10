https://news.day.az/world/1368738.html В Иране число умерших от коронавируса превысило 95 тыс. человек
В Иране число умерших от коронавируса превысило 95 тыс. человек
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 508 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 95 111 человек.
За последние сутки в Иране выявлено 39 139 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 4 238 676.
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