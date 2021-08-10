Семья антипрививочников умерла от заражения COVID в течение недели

В Португалии умерла семья противников вакцинации от коронавируса. Об их гибели рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш.

43-летний житель Кардиффа отметил, что его родители и брат долгое время жили в Португалии, где попали под влияние антипрививочников. В итоге все трое заразились коронавирусом и скончались в течение недели, сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Причем он успел проститься только с матерью.

При этом Гонсалвеш подчеркнул, что его брат был очень здоровым человеком и занимался спортом. Он предположил, что вакцинация могла бы спасти жизнь мужчине.

Ранее сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться.

Фаррел был ведущим федеральной телесети Newsmax, а затем начал работать на радио в Уэст-Палм-Бич. На протяжении долгого времени он вел передачи, в которых критиковал медицинских регуляторов и вакцины. В частности, журналист называл главного инфекциониста страны Энтони Фаучи "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а вакцины и вовсе считал "мошенничеством".

Фаррел утверждал, что коронавирус - это выдумка демократов, которая направлена на то, чтобы одурачить республиканцев.