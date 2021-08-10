В Пакистане восьмилетнего мальчика собрались казнить за богохульство

В Пакистане восьмилетнему мальчику из семьи индуистов грозит смертная казнь за богохульство. Ребенок был арестован в июле.

Его обвиняют в умышленном мочеиспускании на ковер в религиозной школе. В этом же помещении хранятся священные для мусульман книги. Под стражу отправили всю семью ребенка, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

После того, как мальчика выпустили из-под стражи под залог, толпа мусульман разгромила индуистский храм в Пенджабе. Мусульмане заявляют, что ребенок совершил богохульство и должен быть казнен.

Сейчас и мальчик, и его семья находятся под государственной защитой, а в провинции мусульмане и индуисты устраивают масштабные беспорядки.

Многим индуистам уже пришлось покинуть свои дома, а власти перебросили армию в район беспорядков.

Ранее сообщалось, что тысячи исламистов заблокировали дороги и железнодорожные пути в Пакистане из-за карикатур на пророка Мухаммеда во французских СМИ. Протестующие также нападают на полицейских.

Радикалы начали блокировать въезды и выезды из всех крупных городов страны и повреждать транспортные средства после ареста Саада Ризви, лидера крайне правого исламистского движения "Техрик-и-Лабаик Пакистан". По информации правительственного чиновника Навида Замана, массовое перекрытие дорог парализовало бизнес в крупных городах страны.