Танкер загорелся в сирийском порту

Пожар произошел на танкере в сирийском порту Латакия на побережье Средиземного моря, сообщает SANA.

Возгорание произошло во время технического осмотра судна в порту, на данный момент подразделения пожарной команды и департамента гражданской обороны провинции потушили пожар.

Как рассказал генеральный директор портовой компании Амджад Сулейман, танкер "был пуст". По его словам, в результате произошедшего были госпитализированы несколько человек., однако их отпустили из больницы после обеспечения кислородом и принятия необходимых неотложных мер.

При этом командир пожарной бригады сообщил, что во время борьбы с пожаром два человека получили легкие ранения.

Причина возгорания и флаг, под которым ходит судно, на данный момент неизвестны.