Новые города-миллионники в Сибири и геополитические нюансы

Москва или Сибирь?

Несколько дней назад министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости возведения в Сибири новых крупных научно-промышленных, экономических центров, "проще говоря - городов с населением 300-500 тыс., лучше - до миллиона человек". "И не просто город построить и столицу сюда перенести, - резюмировал он, - а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности"(1).

Данная фраза министра привлекла к себе значимое внимание в различных кругах по нескольким параметрам, в частности, в аспекте констатации темы о географическом расположении российской столицы. В этом контексте можно отметить, что ракурс возможного переноса столицы РФ в Сибирь возникает не первый раз. Еще в 1993 г. российский исследователь Вадим Цымбурский оптимальной линией "внутренней геополитики" России видел "не в неоевразийских спекуляциях" на тему "российской суперэтничности", а "в выработке договоров-компромиссов между Центром как политическим представительством всего острова" и своего рода "доминионами" (т. е. российскими регионами), - "с учетом обстоятельств и интересов каждого из последних таким образом, чтобы этот процесс облегчил смещение Центра во внутренние и восточные области, на земли Новой России". В разрезе чего "впечатляющим вариантом" В. Цымбурский посчитал Новосибирск - с учетом расположения города "на стыке Западной и Восточной Сибири", примерно одинаковой удаленности от Европы и Приморья, нахождения "в срединной области между двумя крупнейшими волжско-уральским и восточносибирским поясами автономий" при "одновременной великолепной прикрытости" просторами "русского" Северного Казахстана и др. "Хотя, - резюмировал он, - с учетом дальнейших перспектив и целей возможны доводы и в пользу какой-либо из лежащих еще восточнее старых сибирских столиц, более застрахованных от перипетий среднеазиатской экологии и демографии"(2).

В 1994 г. идею переноса столицы предложил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Василий Липницкий. Аналогично высказался в 2006 г. депутат Госдумы Николай Курьянович(3).

В 2012 г. достоянием российской общественности стало высказывание того же С. Шойгу, только утвержденного на посту губернатора Московской области, объяснившего идею переноса российской столицы в Сибирь необходимостью создавать равные условия для жизни во всех российских регионах. Тогда, по словам С. Шойгу, прекратится отток людей из восточных регионов РФ(4).

Естественно, у озвученного были как противники, так и сторонники. К примеру, утверждалось, что "перекос по всем параметрам общественной жизни России в сторону Московского региона (людской потенциал, экономическое и финансовое развитие, культурная жизнь, общественно-политическая деятельность, транспортная инфраструктура... )" не позволит реализовать никакой "план реформации России". Только "выход федералов за пределы Московского региона позволит перейти к решению общероссийских задач не выборочно а единой стратегией", т .к. Россия нуждается в альтернативе "вертикали власти"(5).

В конце 2013 г. президент РФ Владимир Путин рассмотрел данную ситуацию в том ключе, что ресурсы государства и частного бизнеса должны идти "на достижение стратегических целей", включая "подъём Сибири и Дальнего Востока". Определив данный формат национальным приоритетом "на весь XXI век", он посчитал целесообразным "распространить режим льготной ставки налога на прибыль и ряду других налогов для новых инвестпроектов на всю Восточную Сибирь". Тогда же глава России предложил создать "сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт"(6).

На следующий год В. Путин конкретизировал, что Россия "будет прирастать" не только Сибирью, но и Арктикой. Причем не только вследствии наличия в этих регионах общепланетарных запасов минерального сырья, но и потому, что "это исключительно удобный регион для развития транспортной инфраструктуры". В связи с чем глава России назвал "возможным и правильным часть каких-то федеральных центральных органов власти перенести" в Сибирь(7).

В 2017 г. председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в направленном В. Путину проекте "Доктрина размосквичивания", сославшись на проживание в московском регионе около пятой части населения России, подчеркнул опасность для РФ в утере геополитического преимущества, в свете чего актуализировал упор на развитие Дальнего Востока и Сибири(8).

Спустя еще год эту тему вновь затронул С. Шойгу, заявив о важности привлечения людей в целях реализации политики развития Сибири и Дальнего Востока "условиями жизни". Посему в этом ареале надо создать "крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям"(9).

В 2020 г. тему "масштабных и амбициозных проектов" в ареале затронул член Совета Федерации ФС РФ Владимир Лукин. Продолжил ее известный российский предприниматель Олег Дерипаска(10).

Ну а летом нынешнего года В. Путин вновь отметил важность перевода в Сибирь определённых федеральных структур или, "как минимум переводить туда те наши крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве"(11).

Таким образом, сказанное 6 августа С. Шойгу несет далеко не спонтанный характер.

Что за этим?

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари уверен, что "перенос столицы" может стать "мобилизационным проектом для перестройки экономики и даже увеличения ВВП" России. Так как "гипотетически перенос хотя бы части федеральных столичных функций вместе с носителями в регион даст импульс для развития рынков недвижимости, транспорта, сервиса, культуры"(12).

Вместе с тем, наряду с общеэкономическими и финансовыми аспектами в ракурсе обсуждаемого, однозначно высвечивается и геополитическая составляющая идеи. Так, еще в 2016 г. директор Института Европы РАН Алексей Громыко подчеркивал, что на ближайшие годы "большими национальными проектами" для России будут, в том числе, освоение Арктики, евразийская интеграция, т. е. "разворот на Восток". Успешное достижение чего "неизбежно требует решения грандиозной задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока", включая передачу "ряда столичных функций, например, Новосибирску"(13).

В свою очередь, ряд экспертов ссылались на тезис О. Дерипаски о том, что непосредственно интеграция с Азиатско-Тихоокеанским регионом является "вопросом выживания всей страны"(14).

Именно на данном фоне начинает проявляться "китайский фактор". Для начала, констатируется, что "в Сибири, от Дальнего Востока до Урала, живут 37 млн человек - на 78% площади страны живут и 25% населения. Это приблизительно население двух китайских городов. Так что в Сибири страх перед "желтой угрозой" давний. "Экономическая экспансия происходит" - это факт. "У них есть деньги, а российское законодательство позволяет обосновываться на этой земле всем, кто захочет"(15). Происходит же это на фоне сокращения населения Сибири и Дальнего Востока в среднем на 300 тысяч человек в год(16).

Потому, как отмечается, Россия, видя в Китае "потенциальную угрозу", намеревается "поддерживать Сибирь заселенной из политических соображений безопасности, чтобы рядом с Китаем с его миллиардным населением не возник вдруг демографический вакуум". Т. е. Кремль опасается "военного, экономического и демографического влияния со стороны Китая"(17).

Дело тут в том, что, как о том писал несколько лет назад директор и председатель научного совета Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин, с конца ХХ в. "впервые в истории Москва оказалась в ситуации, когда Пекин превосходит ее по мощи и динамичности развития". Для китайской стороны превращение России из сверхдержавы советских времен в значительно более ослабленное государство стало одним из серии масштабных изменений, сопровождающих формирование новой международной системы. Пекин "научился использовать бывшего наставника, потом врага, а затем партнера как источник поставок сырья, особенно энергоносителей. Он также может полагаться на Россию в качестве стратегической подпорки, усиливающей его позиции в ходе противостояния "либеральному интервенционизму" Запада"(18).

А как фиксировал всего год назад член дирекции Института Европы РАН Михаил Носов, "с экономической точки зрения, Россия, декларируя возможности своего "сопряжения" с китайским планами, фактически пока не стала участником транспортной составляющей китайской инициативы Нового шелкового пути "Один пояс, один путь" (ОПОП). Создание газопровода "Сила Сибири" оказалось фактором усиления сырьевой зависимости России не только от Европы, но теперь и от Китая. Россия до сих пор ни на шаг не продвинулась в реализации транспортного сотрудничества - важнейшего компонента ОПОП. Не слишком благополучно складывается и инвестиционное сотрудничество между двумя странами(19).

Без сомнений, данная ситуация не может не беспокоить Кремль, тем более что на нынешнем этапе Сибирь реально высвечивается важнейшей геополитической развязкой. Так, отчетливо проявляются плюсы проекта Транс-Евразийского пояса развития (ТЕПР), "как особого способа организации евразийского пространства (Евросоюз, Китай, Япония, Корея, Монголия)". ТЕПР предполагает формирование на территории Сибири и Дальнего Востока интегральной инфраструктурной системы, должной объединить транспорт, энергетику, телекоммуникации, транспортировку воды, нефти и газа, обеспечив создание новых отраслей промышленности и новых научно-технологических инженерных городов (технополисов) и урбанизированных территорий вдоль БАМа и Транссиба. Цель - соединение единой транспортной артерией городов и агломераций Китая, Монголии и России(20).

Параллельно, "завершение модернизации железных дорог Восточного полигона позволит дать мощный толчок развитию регионов Сибири и Дальнего Востока, что приведет к укреплению позиций на рынке глобального транзита". После модернизации Восточного полигона порты у Охотского моря (Ванино, Магадан) станут еще более востребованы. Их грузооборот, связанный с железной дорогой, должен вырасти более чем на 30%. А после того как "тяжелый" поток уйдет на разросшуюся Байкало-Амурскую магистраль, Транссиб станет куда удобнее для международного транзита, ускоренных контейнерных составов и пассажирских поездов. От восточных до западных границ России грузы будут перемещаться всего за 7 суток(21). А рядом - функционирование нефтяной магистрали "Восточная Сибирь - Тихий Океан".

Тем самым, процитированное в начале материала заявление С. Шойгу о возведении в Сибири новых городов в качестве научно-промышленных и экономических центров, конкретно направленных "на ту или иную сферу деятельности", несет значимую подоплеку. В условиях роста политико-экономического веса Китая в мировом масштабе Россию не может не беспокоить активизация Пекина в дальневосточном и сибирском направлении. С другой стороны, именно китайский вектор, в условиях сложных, мягко говоря, взаимоотношений России с западным миром, остается важнейшим ответвлением для Кремля в решении глобальных геополитических задач. Отсюда и целесообразно отталкиваться для понимания сказанного С. Шойгу в преломлении к этому региону.

Теймур Атаев

1.Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров

https://tass.ru/armiya-i-opk/12067613

2.Вадим Цымбурский. Остров Россия

https://archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/cymbur/island_russia/#end3a

3.Дмитрий Сердцев. Депутат Госдумы предложил перенести столицу в Новосибирск

https://nsknews.info/materials/deputat-gosdumy-predlozhil-perenesti-stolitsu-v-novosibirsk-150801/

4."Перенос столицы был бы менее эффективен, чем распределение властных полномочий"

https://www.kommersant.ru/doc/1911012

5.Артур Тушин. России нужен новый стольный град! Столицу России за Урал - в Сибирь!

https://democrator.ru/petition/rossii-nuzhen-novyj-stolnyj-grad-stolicu-rossii-za/

6.Послание Президента Федеральному Собранию

http://kremlin.ru/events/president/news/page/412

7.Всероссийский молодёжный форум "Селигер-2014"

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46507

8."Размосквичивание": автор идеи переноса столицы за Урал предложил Собянину дебаты

https://www.dp.ru/a/2017/08/20/Razmoskvichivanie_avtor

9.Федор Кравцов. Сергей Шойгу. Портрет на фоне тайги

https://hiddensiberia.ru/read/articles/ludi/portret-na-fone-tajgi/

10.Лукин и Дерипаска предложили перенести столицу России в Сибирь

https://baikal24.ru/text/11-09-2020/003/

11.Прямая линия с Владимиром Путиным

http://kremlin.ru/events/president/news/page/9

12.Евгения Серёгина. Новосибирск готов стать столицей России

https://infopro54.ru/news/novosibirsk-gotov-stat-stolicej-rossii/

13.Алексей Громыко. Структуры соперничества и опыт истории

http://sov-europe.ru/images/pdf/2016/4-2016/Gromyko_4-2016.pdf

14.Татьяна Лысова. Дерипаска предложил перенести столицу России

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/01/23/deripaska-predlagaet-perenesti-stolicu-rossii-v-sibir

15.Берт Корк. "Везде гадят и уезжают". Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян

https://lenta.ru/articles/2019/02/13/baikal/

16.Эксперты оценили идею Шойгу о переносе столицы из Москвы в Сибирь

https://newizv.ru/article/general/07-08-2021/eksperty-otsenili-ideyu-shoygu-o-perenose-stolitsy-iz-moskvy-v-sibir

17.Хроники азиатской столицы: как финский журналист уехал с семьей в Сибирь

https://www.forbes.ru/forbeslife/436275-hroniki-aziatskoy-stolicy-kak-finskiy-zhurnalist-uehal-s-semey-v-sibir

18.Дмитрий Тренин. Верные друзья? Как Россия и Китай воспринимают друг друга

https://carnegieendowment.org/files/CER_TreninRuss_web.pdf

19.Михаил Носов. Россия в контексте китайского проекта

"Один пояс, один путь".

http://www.sov-europe.ru/images/pdf/2020/5-2020/Nosov-5-20.pdf

20.Новый Шелковый путь: спектр возможностей для городов

https://rly.su/ru/content/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C

21.Восточный полигон: зона притяжения инвестиций

https://rg.ru/2016/09/15/vostochnyj-poligon-trillion-investicij.html