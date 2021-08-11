Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от коронавируса

"Дельта"-штамм коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как он продолжит заражать даже уже привившихся людей. Об этом заявил профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, сообщает "Би-би-си".

По его словам, передачу вируса не остановить, даже если привить всех детей. Вместо этого Поллард предложил сфокусироваться на том, чтобы оптимизировать лечение тех, кто уже болеет коронавирусом с тяжелой форме.

Вакцины, которые уже используются, эффективны в защите от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но никак не оберегают от заражения, рассказывает профессор. Поллард также отметил, что иммунные системы привившихся людей на протяжении десятилетий будут помнить, что получили две дозы вакцины, и защитят их от COVID-19.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, на сегодняшний день в мире существует глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.