Байден считает, что Конгресс США одобрит план развития инфраструктуры на $3,5 трлн

Конгресс США одобрит план развития инфраструктуры страны на $3,5 трлн либо целиком, либо значительную его часть. Такое мнение выразил во вторник американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.передает ТАСС.

Верхняя палата Конгресса утвердила ранее в тот же день план развития инфраструктуры, согласованный Белым домом и группой сенаторов из обеих партий, в объеме более $1 трлн. Сенаторы, которые уходят на каникулы до середины сентября, должны также рассмотреть вторую часть масштабного плана по улучшению инфраструктуры США - пакет на сумму $3,5 трлн, который включает в себя основные приоритеты демократов.

Байдена спросили, верит ли он, что законодатели одобрят хотя бы часть этой инициативы. "Посмотрим. Я продолжаю оставаться оптимистом. <...> Я думаю, мы сможем получить значительную часть, если не все", - отметил глава государства.

Он приветствовал принятие в Сенате первой части масштабного плана. "Мы снова готовы в буквальном смысле сделать те же самые беспрецедентные инвестиции, которые так часто [в прошлом] позволяли Америке строить будущее и превосходить конкурентов во всем мире", - сказал американский лидер.

Теперь первую часть плана предстоит рассмотреть Палате представителей Конгресса, которая до конца месяца ушла на летние каникулы. Прогрессивное крыло Демократической партии в нижней палате законодательного органа скептически относится к этому предложению. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократка, от штата Калифорния) ранее заявила, что не станет выносить инициативу на голосование до тех пор, пока Сенат не утвердит масштабный пакет на сумму $3,5 трлн.

Общий объем одобренного во вторник плана составляет $1,3 трлн. Инициатива предусматривает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в размере $550 млрд в течение пяти лет. В частности, $110 млрд предполагается направить на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.